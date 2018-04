Medi Ambient demana que no es recullin exemplars de cries salvatges

L’any passat es van reintroduir dos cabirols dels cinc que van arribar al centre de recuperació

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat fa una crida perquè la gent no agafi cries salvatges de boscos i prats. L’any passat cinc exemplars de cabirol van anar a parar al centre de recuperació de fauna, dels quals només dos es van poder reintroduir al seu hàbitat original. En un comunicat destaca que els mesos de maig i juny són propicis per a la criança de cabirols i llebres. En aquesta època també hi ha pollets d’oreneta que cauen dels nius o bé que salten per volar abans d’hora. Normalment, però, els progenitors de l’au els tenen localitzats