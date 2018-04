Els 33 nous policies de la darrera promoció s'incorporaran al maig

Els alumnes ultimen la preparació teòrica i pràctica que van iniciar al novembre

Des del novembre la promoció més nombrosa de la policia s’està preparant per a la incorporació efectiva al cos. Als 33 alumnes els queda aproximadament un mes de preparació ja que està previst que a mitjan maig se celebri la cerimònia de jurament i, per tant, passin a ser formalment agents del cos. Després iniciaran un període d’un mes en què aniran fent rotacions pels diferents departaments per conèixer i fer pràctiques a totes les àrees. En l’acte oficial d’obertura de la promoció (és la 53a) el director del cos, Jordi Moreno, va explicar que la majoria dels nous agents