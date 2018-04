Donants solidaris

Més de 300 persones van sotmetre’s a l’extracció de sang durant la quarta marató organitzada per la Creu Roja Andorrana i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya que es va celebrar ahir. A l’edició de l’any passat es van aconseguir un total de 430 extraccions.

La Carmen dona sang tres cops l’any. Una de les ocasions va ser ahir, durant la quarta marató de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana i pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya. “Intento venir sempre”, explicava la Carmen, que considera que aquesta és una acció “necessària”. La punxada i les agulles imponents no l’espanten. “Ja hi estic acostumada i segueixo les instruccions que em diuen les infermeres”, va afirmar. Després d’haver fet la donació, es recupera amb un entrepà i bevent líquid i encara que li hagin tret una bossa assegura que se sobreposa bé. “Algun cop