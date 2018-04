López i Gallardo demanen un canvi en el règim electoral per reforçar les minories comunals

PS i Liberals es van aliar ahir al Consell General per denunciar el “funcionament clarament antidemocràtic” que a parer de les dues formacions hi ha als comuns per culpa d’un règim electoral que denuncien que és poc representatiu. Els tres consellers liberals van ser els únics que van donar suport, en la sessió parlamentària celebrada ahir, a la presa en consideració de la proposició de llei per la reforma de l’organització i el funcionament dels comuns del PS. Un suport que es va concretar en la denúncia de Jordi Gallardo, compartida amb Pere López, del poc pes de les minories