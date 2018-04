Medi Ambient alerta que no es recullin cries d'animals salvatges

El ministeri recorda que els cadells que es trobin en boscos o prats no s'han de tocar, perquè les mares sinó els rebutgen després

El ministeri de Medi Ambient alerta, en un comunicat, a la població que les cries d'animals salvatges que es troben a prats o boscos no s'han de recollir. Recollir els cadells és perjudicials per a ells, ja que és molt difícil criar-los a casa i no es poden retornar a les mares perquè després d’haver estat en contacte amb altres animals o persones, les mares els rebutgen. En cas de trobar una cria d’animal el ministeri recomana posar-se en contacte amb el departament de Medi Ambient o amb el Cos de Banders.

Durant els mesos de maig i juny, les femelles de cabirol i de llebre pareixen d’una a tres cries, i durant el dia les cries estan amagades entre l’herba i els matolls i les mares van a alletar-les regularment. Respecte als ocells caiguts dels nius s'ha de procedir de la mateixa manera, ja que normalment els progenitors de l’au caiguda la tenen localitzada i l’alimenten.

El ministeri també recorda que la llei prohibeix molestar intencionadament, capturar, transportar, vendre i comprar cries d’espècies de la fauna autòctona. Aquestes actuacions estan tipificades com a molt greus, i es poden sancionar amb multes de fins a 12.000 euros.