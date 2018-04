Els visitants cauen un 0,5% al gener i febrer

La baixada s’ha produït tant pel que fa als turistes com als excursionistes

Actualitzada 20/04/2018 a les 06:36

Redacció Andorra la Vella

El nombre de visitants va caure un 0,5% respecte als dos primers mesos del 2017, segons va publicar ahir el departament d’Estadística. En total, van entrar al país 1.345.000 persones, 691.000 al gener i 653.000 al febrer, fet que suposa una variació percentual pel que fa al mateix període de l’any anterior, d’1,2% al gener i de -2,2% al febrer. El nombre de turistes també va disminuir al gener en -1,2%, i va augmentar un 0,6% al febrer. Per la seva part, els excursionistes van créixer un 4,0%, el primer mes del 2018 i van caure un 5,0% al segon.

El nombre de turistes va ser de 700.000 persones entre els dos mesos, i això significa una variació negativa del 0,4% quant als dos primers mesos de l’any passat, un -1,2% de gener i +0,6%, respectivament. 644.000 excursionistes van entrar al país en aquest període, dada que representa una variació negativa respecte als dos primers mesos del 2017 del -0,7%. Un 4,0% al gener i un -5,0% al febrer. A més, cal ressaltar la caiguda del turisme espanyol, -5% els dos mesos, i l’augment del francès, amb un 18% el gener i un 11% el febrer.

Estadística també va publicar que els 651.559 vehicles que van entrar per les fronteres, són un 3,6% més, pel que fa al gener de l’any passat, i un -3,3% quant al febrer. Per la frontera hispanoandorrana, la variació va ser del -1,0%, -2,5% al gener i 0,4% al febrer, mentre que per la frontera francoandorrana, l’increment supera el 3,2%, +25,4% al primer mes, i -12,4% al febrer.

Aquestes dades estan preses comptant els dies que la frontera francoandorrana va estar tancada, si no, serien millors.