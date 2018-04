El Govern expedeix un 3% més de permisos de treball i de residència

Actualitzada 20/04/2018 a les 06:54

El 31 de desembre del 2017 hi havia 34.313 permisos de treball i de residència en vigor, una xifra que representa un 3,1% més respecte a la mateixa data de l’any anterior, segons dades del departament d’Estadística. L’últim dia de l’any passat també hi havia 7.954 autoritzacions de residència simple en vigor, que són les que inclouen els reagrupaments familiars sense treball i les residències passives, amb una variació anual positiva de l’1,3%. Les autoritzacions per treball fronterer eren 1.426, una xifra que suposa un increment del 5,2% respecte a l’últim dia de l’any 2016. En canvi, el nombre d’autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres va disminuir un 8,5% respecte al mateix trimestre de l’any 2016. La majoria dels permisos de residència i treball en vigor al final de l’últim trimestre del 2017 corresponien a persones de nacionalitat espanyola, un 27,5% a la portuguesa i un 7,5% a la francesa.