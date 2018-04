Creu Roja Andorrana preveu una jornada amb més de 500 donants de sang

La inauguració de la 4a marató de donació de sang compta amb actes com una exhibició de cotxe antics cedits per l'AVAA

Voluntaris, donants, agulles i, sobretot, sang. Aquest matí la Creu Roja andorrana s'ha agrupat a la sala Àgora del comú d'Andorra la Vella per a inaugurar la 4a edició de la marató de donació de sang. La iniciativa torna a reunir centenars de persones que passen per les mans dels enfermers per fer una gran aportació a la societat. Enguany, l'entitat preveu que la trobada reuneixi a més de 500 persones, una xifra que seria rècord en els quatre anys de la trobada altruista.

Entre els donants s'ha pogut veure al ministre de Salut, Carles Álvarez, i la consòl major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol.

Durant la jornada hi ha una exhibició de vehicles antics cedit per l'AVAA i altres activitats com un assaig general dels Castellers d'Andorra i un espectacle priotècnic de la Colla de diables d'Andorra.

