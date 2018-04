Ajuts per tornar a cultivar terres en desús

El Govern subvencionarà els pagesos que adeqüin les parcel·les per plantar-hi de nou i que preservin la biodiversitat

El Govern subvencionarà els pagesos que condicionin terrenys en desús per tornar-los a cultivar. L’objectiu de l’executiu és incentivar que els agricultors tornin a treballar les terres per obtenir un benefici econòmic i que això, de retruc, permeti mantenir els camps i el paisatge en bones condicions. La mesura, que va ser aprovada dimecres al consell de ministres i presentada ahir pel departament d’Agricultura, només se cenyeix a cobrir les despeses inicials per recuperar l’ús agrari dels prats.

El director del departament, Landry Riba, va explicar durant la presentació del reglament d’ajut al foment de pràctiques específiques per al medi natural