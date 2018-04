La direcció indaga si és cert, com diu la dona que acusa l’home d’haver-la violat, que li havia enviat, de servei, un vídeo masturbant-se

La direcció del cos de bombers està investigant si són certes les acusacions que va fer la dona presumptament violada per un agent del cos respecte que li havia enviat fotografies despullat “durant les guàrdies”. La víctima va explicar durant la denúncia de violació a la policia que “vist que conec algú de confiança del cos de bombers li vaig explicar el succeït per tal que m’aconsellés, manifestant que rebia per part de XXXX vídeos d’ell masturbant-se mentre es trobava de guàrdia”. El contacte de la dona a bombers li hauria dit, segons consta a la denúncia, que posaria els