Agricultura donarà ajuts per recuperar l'ús de prats o feixes deixats a l'erm

El ministeri estima que es poden fer productives 42 hectàrees amb les subvencions que s'atorgaran el tercer any d'actitat

Actualitzada 19/04/2018 a les 18:22

Redacció Andorra la Vella

El ministeri d'Agricultura impulsa dos nous ajuts per recuperar les pràctiques agràries que serveixen per mantenir el medi natural i que suposaran "un benefici per a la biodiversitat, el paisatge i per tant per al país", segons ha explicat el director del departament, Landry Riba. Els ajuts per fer productives per a l'ús agrari prats o feixes deixats a l'erm es preveia a la Llei d'agricultura i ramaderia del 2000 i ara es plasmen en un reglament que s'ha elaborat en col·laboració amb el Cenma i l'Associació de pagesos i ramaders.

La subvenció per recuperar parcel·les amb intervencions "per permetre la conservació dels valors paisatgístics i culturals, alhora que es fomenta la introducció o restauració de cultius alternatius" i s'estima que pot generar activitat a 42 hectàrees. L'ajut s'atorgarà al tercer any que es mantingui productiu el terreny i i serà d'entre 0,24 i 1,26 euros el metre quadrat, segons el tipus d'operació i el grau d'activitat.

La segona ajuda és per mantenir la biodiversitat vegetal amb pràctiques agraries que afavoreixen la conservació de les comunitats vegetals, segons es destaca des de Govern. S'estima que aquestes pràctiques es poden aplicar a 800 parcel·les i l'import dels ajuts és de 0,20 euros per metre quadrat per a parcel·les de dall i 0,12 euros per metre quadrat per a terrenys de peixeder.