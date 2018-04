SDP critica “l'augment de la despesa” en promoció turística

Actualitzada 18/04/2018 a les 06:27

Redacció Andorra la Vella

“Doblar el pressupost d’Andorra Turisme no ha doblat el nombre de visitants ni tampoc el nombre de turistes.” En un comunicat fet públic ahir, la formació política Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va criticar la “política turística basada en un augment notable de la despesa emprada en promoció mitjançant el creixement del pressupost d’Andorra Turisme”. En aquest sentit, des de la formació van assenyalar la influència mínima de l’augment de la inversió turística per part de Demòcrates per Andorra (DA) sobre els fluxos de visitants rebuts des del 2012 fins al 2017. “Malgrat l’enorme despesa que el Govern de DA ha gastat en promoció turística, estem en uns valors de visitants equivalents als que ja teníem el 2011 i constatem que el mínim creixement experimentat –un 2,1% en comparació entre el 2011 i el 2017– no es correspon amb l’increment en despesa del pressupost”, van posar en relleu.

I és que, segons les dades d’SDP, el pressupost d’Andorra Turisme el 2011 era de 8,9 milions d’euros i aquell any es van rebre prop de 7,98 milions de visitants, mentre que entre el 2012 i el 2017 la despesa en promoció turística va ser de 16,1 milions de mitjana anuals i el Principat va rebre una mitjana de 7,93 milions de visitants per any. “Tot plegat, en aquests set anys de governs de DA el nombre de visitants per any ha estat inferior, en mitjana, al nombre de visitants del 2011”, van sentenciar.

En aquest sentit, des d’SDP van apuntar que “els gairebé 100 milions d’euros de diners públics gastats per Andorra Turisme no han permès recuperar el sector de l’hostaleria, que ha baixat en capacitat hotelera, mentre que el nombre d’assalariats i el seu sou mitjà han crescut per sota la mitjana de la resta de sectors”.