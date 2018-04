Martí vincula el rebuig a la reforma funcionarial a l'últim any de legislatura

Al cap de Govern li hauria agradat un debat al ple “per veure quins són els models alternatius”

“Estem a l’últim any de legislatura i es nota perquè és gairebé el no a tot.” Així es va referir ahir el cap de Govern, Toni Martí, a l’anunci del Partit Socialdemòcrata (PS) i de Liberals d’Andorra (L’A) de presentar esmenes a la totalitat al projecte de llei de la reforma de la Funció Pública. Martí va assegurar que aquest fet està vinculat directament al final de mandat de Demòcrates per Andorra, en què “tot s’hi val”. “En tot cas nosaltres continuem treballant”, va afegir.

Així mateix, el cap de Govern va posar en relleu que li hauria agradat fer un