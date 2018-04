El president del grup parlamentari afirma que la comissió "ha fracassat", perquè "no s'han assolit els objectius"

Els Liberals abandonen la comissió de vigilància per l'estabilitat financera El president del Grup Parlamentari Liberal, Jordi Gallardo, durant la roda de premsa GPL

Actualitzada 18/04/2018 a les 18:24

Redacció Andorra la Vella

El Grup Parlamentari Liberal ha anunciat aquest matí que abandona la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per l'estabilitat financera, perquè, segons els seu president, Jordi Gallardo, "no s'han assolit els seus objectius" i la comissió "ha fracassat i no té sentit". Gallardo també ha denunciat "la manca d’accés a la informació que ha dificultat molt, moltíssim, el treball de la comissió, en especial en l’afer ‘BPA’". Els consellers liberals han fet aquest anunci en el si de la Comissió i ja han tramès la decisió al Síndic General a través d’un escrit entrat a Sindicatura.