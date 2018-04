Els alumnes del Lycée comencen les pràctiques a onze hotels

L'institut francès signa un acord de col·laboració d'un any amb l'associació hostalera Autentics Hotels Andorra, per "afavorir la formació inserció" dels alumnes

Els alumnes del Lycée Compte de Foix començaran les pràctiques curriculars demà, gràcies al conveni signat avui entre l'institut i Autentics Hotels Andorra. El contracte tindrà una durada d'un any, prorrogable, i permetrà els alumnes del Lycée fer les pràctiques als onze establiments adherits a l'associació hostalera. El Govern espera que aquest conveni de col·laboració augmenti el valor dels restaurants i hotels del país i, així, tenir plantilles fixes, especialitzades i pròpies.

Els estudiants del Lycée que cursen el BAC Professionnel Commercialisation et Service de Restaurant (CSR), el Bac Professionnel Cuisine i el BAC Professionnel gestion Administration (GA) seran els beneficiaris d'aquest acord, que obre sortides professionals als alumnes al mateix país.

A la signatura del conveni hi ha assistit Francesc Camp, Ministre de Turisme, Quim Torredà, Director del Departament de Formació Professional del Govern d’Andorra, Daniel Proviseur Raynal, director del Lycée Comte de Foix de l’Académie de Montpellier i Cristina Canut, presidenta de l’Assocació Autèntics Hotels Andorra.

