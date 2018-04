Es faran controls a vehicles de dues rodes en vies urbanes i interurbanes

La policia posarà en marxa una campanya de seguretat viària adreçada als conductors de motocicletes i ciclomotors per tal de reduir els accidents a la carretera. En un comunicat emès ahir, el cos policial va anunciar que s’iniciarà dissabte al matí i durarà fins al 8 de maig a la tarda.

Així, es faran controls específics “en vies urbanes o interurbanes” del país per verificar les condicions tècniques i administratives d’aquests vehicles, com ara si es tenen els papers en regla o s’han passat els controls rutinaris. També es penalitzaran les infraccions de trànsit derivades de comportaments imprudents a la carretera