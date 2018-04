Aposta per cooperar amb França en matèria d'energia

Calvó afirma que s’ha d’aprofitar l’experiència francesa en energies verdes

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va posar en relleu ahir la necessitat d’implicar les empreses franceses en la futura llei de transició energètica per aprofitar “uns coneixements exhaustius que poden transferir als nostres sectors empresarials” i així aconseguir un augment més eficient de la producció energètica “natural”. D’aquesta manera, Calvó va assenyalar que des de l’executiu s’espera que l’experiència de les regions franceses més properes al Principat puguin servir per fomentar projectes comuns basats en energies renovables, com ara “la minicentral d’Arcalís”.

Ho va afirmar durant la Jornada francoandorrana d’intercanvi en matèria d’energia que es va