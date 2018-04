Absolt l'acusat de l'assassinat d'un empresari rus a un hotel de Soldeu

L'home, ucraïnés de nacionalitat israeliana, no es va presentar al judici i s'enfrontava a la petició de 30 anys de presó que demanava la fiscalia

Actualitzada 18/04/2018 a les 16:46

Redacció Andorra la Vella

El ciutadà israelià d'origen ucraïnès acusat de l'assassinat d'un empresari rus el 17 de desembre del 2014 a un hotel de Soldeu ha estat absolt pel Tribunal de Corts, segons s'ha anunciat aquest matí. L'home era l'únic processat pel crim i va ser jutjat en rebel·lia el desembre passat i tampoc no es va presentar cap dels testimonis claus. La fiscalia va demanar a la vista una condemna de 30 anys de presó i la defensa va al·legar que s'ha perdut una prova exculpatòria i que s'ha produït indefensió del processat. Tampoc es va presentar un exmilitar de l'exèrcit soviètic que s'havia inculpat dels fets.

L'home va passar un any a presó en complir-se el termini màxim d'empresonament provisional després de ser detingut al mateix hotel on es va produir l'assassinat amb dues ganivetades fetes amb una arma comprada en una armeria del país. El fiscal va considerar provat que l'acusat s'havia desplaçat al país amb la seva parella perquè li havien contractat dos germans russos, als que va vincular al crim organitzat, per matar l'empresari. L'arma va aparéixer en una obra propera a l'establiment juntament amb uns pantalons, un pot de gas mostassa i una samarreta que s'hauria utilitzat per fer un passamuntanyes per entrar a l'habitació i que és la prova que ha desaparegut. Al ganivet es van trobar restes d'ADN de la víctima i d'un altre home que mai no s'ha pogut comparar amb el de l'acusat.

El Tribunal de Corts també ha fet pública avui la sentència que condemna una extreballadora d'una immobiliària per quedar-se 98.000 euros a 18 mesos de presó condicional qualificada al pagament de la responsabilitat civil en un període de tres anys. L'acusada haurà de pagar 86.935 euros a l'empresa que havia obert amb dues amigues el 2010 i 12.225 a un client. La condició per no entrar a presó és que la condemnada aboni al menys un terç de la responsabilitat civil per any. Les exsòcies van assegurar que la dona s'havi apropiat dels diners que tenien al compte ja que era l'encarregada de fer les operacions bancàries i que no se n'havien adonat abans perquè li tenien confiança fins que una d'elles va començar a sospitar en queixar-se un client que no se li havia ingressat un lloguer.