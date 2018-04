Els tres sistemes educatius han treballat de manera conjunta en projectes sobre l'evolució de l'univers

250 alumnes i docents participen en la 17a Jornada de Ciències Alumnes de segona ensenyança que han participat a la primera Trobada de joves científics ANA

Actualitzada 18/04/2018 a les 13:57

Al voltant de 250 alumnes i docents han participat en la 17a jornada de ciències, celebrada al centre d'FP d'Aixovall. Els tres sistemes educatius han treballat de manera conjunta durant aquesta edició en projectes sobre l'evolució de l'univers. L'organització té com a objectiu que els alumnes de segona ensenyança s'interessin per la ciència, i aprofundir en els coneixements dels alumnes de batxillerat científic perquè puguin plasmar el que estan estudiant amb casos del dia a dia. També s'han realitzat diverses conferències, dirigides als alumnes de batxillerat sobre l'univers i la seva evolució.

Al vestíbul del centre s'ha celebrat també la primera trobada de joves científics, perquè alumnes de segona ensenyança presentin projectes científics fets a l'aula. S'han fet en total vuit presentacions i ha tingut una acollida "molt positiva", segons el director del departament de Sistemes Educatius del Govern, Marc Jover. Tots els participants en aquesta han rebut premis simbòlics per part de FEDA, patrocinadora de l'esdeveniment.

Les jornades es clouran amb la conferència oberta al públic general del divulgador científic, Francisco R Villatoro, a les 19.30 hores, la sala d'actes de MoraBanc, i tractarà sobre 'El destino del universo: hacia el infinito y más allà'.