Pis de suport per a persones amb discapacitat

L'espai de l'edifici Clara Rabassa servirà per potenciar l'autonomia i l'adaptació al seu entorn

Actualitzada 17/04/2018 a les 18:17

Redacció Andorra la Vella

El ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, ha presentat aquesta tarda el Servei d'Assessorament i Subministrament de Productes de Suport (SASPS) que permetrà ajudar a les persones amb discapacitat i en situació de dependència a desenvolupar-se en l'entorn. El servei es concreta en un espai de 40 metres quadrats ubicat a l'edifici Clara Rabassa on es reprodueix una cuina, un bany i una habitació perquè discapacitats intel·lectuals, mentals, sensorial o físics o amb alguna limitació en el desenvolupament de les seves activitats descobreixen estris i mobiliari que hi ha al mercat. El recurs servirà per ensenyar-los a desenvolupar els activitats diàries de manera satisfactòria i sense pèrdua d'autonomia personal. Els productes estan etiquetats també en sistema Braille.

Afers Socials posa en marxa aquest servei en compliment de la Llei de serveis socials i sociosanitaris amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència o discapacitat, també les famílies i els cuidadors per potenciar l'adaptació al seu entorn i la inclusió en la comunitat. Els usuaris comptaran amb el suport d'un equip multidisciplinari amb cita prèvia i donarà formació i entrenament perquè s'assoleixi la màxima autonomia.

Es preveu la possibilitat de subministrar directament productes renovables o no renovables de suport per a les persones amb discapacitat o dependència i el cost serà total o parcialment sufragat pel Govern per a les persones que no disposin de suficients recursos.