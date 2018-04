L'Audiència Nacional rebutja la petició de llibertat de Besolí

L'ex-conseller lauredià i Sandro Rosell porten més de 300 dies internats a la presó de Soto del Real

Actualitzada 17/04/2018 a les 16:47

Redacció Andorra la Vella

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha tornat a rebutjar la petició de llibertat de l'ex-conseller lauredià Joan Besolí i de l'ex-president del Barcelona Sandro Rosell en considerar que es manté el risc de fuga ara que la investigació de la causa està gairebé finalitzada. Besolí i Rosell han complert ja més de 300 dies de presó a Soto del Real, Madrid, acusats de blanqueig de capitals i organització criminal. L'ex-conseller de Sant Julià de Lòria està considerat el testaferro de Rosell i segons la magistrada han de continuar al centre penitenciari per garantir que no existeix risc de fuga ni destrucció de proves de cara a un judici que es podria fer properament.

Carmen Lamela adverteix que el cas 'Rimet' és una causa "amb certa complexitat" a la qual s'han afegit les dificultats sorgides per les diligències que s'han hagut de practicar fora d'Espanya i per la complexa documentació que s'ha d'analitzar. L'origen de la causa és una investigació de fa onze mesos sobre les activitats de Rosell, que està acusat de cobrar comisions il·lícites dels drets de la selecció brasilera de futbol i d'integrar una organització que hauria blanquejat 15 milions d'euros mitjançant un entramat del qual neix la implicació de Joan Besolí.