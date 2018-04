Els bombers rescaten un home de 54 anys a Sant Vicenç d'Enclar

El cos salva també un gos després d'haver caigut a dintre d'un forat de neu de sis metres al Pas de la Casa

Redacció Andorra la Vella

Els bombers van rescatar ahir a la nit un home de cinquanta-quatre anys a la via ferrata de Sant Vicenç d'Enclar. La víctima va ser qui va avisar les autoritats, al voltant de les deu de la nit, després de caure d'una altura de sis metres i sentir-se desorientat. Un total de cinc efectius del cos de bombers, tres d'ells membres especialitzats del grup de muntanya, es van desplaçar a la zona per rescatar l'home. Al voltant de les dotze de la nit, l'excursionista va ingressar a urgències de l'hospital de Meritxell, per forts dolors a les costelles. A hores d'ara, encara segueix al centre hospitalari.

D'altra banda, els efectius del cos de bombers també s'han desplaçat avui al matí al Pas de la Casa, per rescatar un gos que s'ha vist atrapat en un forat d'uns sis metres de fondària.