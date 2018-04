El nou reglament de la Conava estarà llest el 2019 i farà prevaldre les capacitats

Actualitzada 17/04/2018 a les 06:40

El Govern treballa amb la voluntat que l’any que ve ja hi hagi un nou reglament de la Comissió nacional de valoració (Conava) amb la intenció que a partir d’ara es tinguin més en compte les capacitats de les persones que no pas les discapacitats, tal com va explicar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, després de la reunió anual que va celebrar ahir el Consell nacional de la discapacitat (Conadis). Per Espot, aquest és “un canvi de paradigma” que des de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) es valora “molt positivament”, tal com va destacar la presidenta, Anna Parramon.

En la reunió també es va fer balanç de l’estratègia d’inserció laboral, “que està plenament consolidada”, segons el ministre, que va afegir que no hi ha cap persona amb un contracte de baix rendiment i que, a més, en breu hi haurà vint contractacions per part de la xarxa d’empreses inclusives.