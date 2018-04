El TS manté l'any condicional per a Cabot pel 'cas andorra.ad'

Desestima el recurs de la fiscalia, que volia 4 anys de presó, una part ferma

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs de la fiscalia contra la sentència dictada per Corts per l’anomenat cas andorra.ad. Ratifica i converteix en ferma la pena d’un any de presó condicional per a Jaume Cabot, qui l’any 2005 va posar en mans de l’Agència de Protecció de Dades (APDA) un fitxer amb els mots clau i les contrasenyes de 15.995 correus electrònics del domini andorra.ad. La sentència contra Cabot, condemnat per un delicte d’intercepció de telecomunicacions per vulnerar la intimitat d’un altre sense el seu consentiment, no va ser recorreguda pel processat malgrat que tant al judici a Corts