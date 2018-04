Govern canvia l'avaluació de la Conava per valorar les capacitats

Xavier Espot destaca que s'han eliminat els contractes de baix rendiment i que es deixarà d'analitzar les discapacitats de la persona

Actualitzada 16/04/2018 a les 17:08

Redacció Andorra la Vella

El ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, ha anunciat avui un canvi en el sistema d'avaluació de la Conava "per centrar la valoració en les capacitats de la persona i no en les seves discapacitats" en la reunió anyal del Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis) que ha presidit el cap de Govern i que ha aplegat representants de les diferents associacions de discapacitats i de les entitats prestadores de serveis. La modificació del mètode de valoració es preveu que estigui enllestida a principis del 2019 i centrarà l'avaluació en les capacitats i en el que cal garantir perquè les persones es puguin desenvolupar amb igualtat de condicions, segons han exposat els doctors de la Universitat de Barcelona que assessoren el ministeri. Els canvis quedaran reflectits en el futur reglament que preveurà que es valori el grau de capacitat i en funció d'aquest s'aportaran els ajustaments necessaris perquè la persona pugui desenvolupar-se com qualsevol altre.

Espot ha valorat "molt positivament" com s'ha desenvolupat l'estratègia d'inclusió laboral per les contractacions que s'han aconseguit i per l'eliminació dels contractes de baix rendiment que tenien algunes persones amb discapacitat. Prop d'una vuitantena, segons el Govern, que han desaparegut per les accions implementades i per la implicació de les empreses. Tots ells cobren ara un sou per les hores que treballen.