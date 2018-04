Exhaurides el 60% de les entrades assegudes per a 'Diva'

El 51% de les localitats venudes les ha adquirit el sector turístic, per oferir-les amb paquets promocionals

Actualitzada 16/04/2018 a les 19:21

Redacció Andorra la Vella

El 60% de les entrades assegudes per assistir a l'espectacle 'Diva' del Cirque du Soleil ja s'han venut a la fase de pre-venda, el 51% d'aquestes les ha adquirit el sector turístic per destinar-les a paquets promocionals, segons un comunicat de l'oficina de turisme. Les entrades assegudes pels dissabtes s'han esgotat i només queden entrades a peu dret i assegudes amb paquet turístic, a més a més, la meitat de les localitats de peu ja estan pre-reservades, amb major demanda els divendres i dissabtes.

A partir de demà, el públic en general podrà adquirir les entrades de peu i assegudes per assistir a l'espectacle a la web d'Andorra Turisme, a l'oficina de turisme de la capital i als Grans Magatzems Pyrénées. L'oficina de turisme defineix el ritme de reserva com a "satisfactori" amb percentatges semblants als de l'any passat, tot i haver-hi més localitats disponibles en aquesta edició.

'Diva' es representarà a l'aparcament del Parc Central de la capital del 30 de juny al 29 de juliol es podran veure en 22 úniques funcions que tindran lloc els dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte amb una funció final el diumenge 29 de juliol a les 22 hores. Les cançons més conegudes de les grans cantants de la música són el fil conductor d'aquest nou espectacle que proposa el Cirque du Soleil. Les seves lletres serveixen d'inspiració per l'espectacle, on el neo soul i grooving pop es fusiona sobre l'escenari amb les acrobàcies de la companyia canadenca.