“Els homes no compren”

El Vide Dressing va tancar ahir la quarta edició amb un balanç molt positiu, segons la corporació i també els paradistes, encara que ells sí que tenien una queixa: el sector masculí. Hi han participat pocs homes, o no perquè algunes dones els feien la compra.

La quarta edició del Vide Dressing, el mercat de roba de segona mà de la Massana, va tancar ahir les portes amb un balanç molt positiu. Increment de parades, de clients, d’ingressos, però sempre hi ha una màcula, i en aquest cas és el sector masculí, que no ha participat gaire en els tres dies que ha durat. “Jo soc dels pocs homes que han posat una parada i ha estat molt fluix, la veritat. No en tornaré a posar perquè no val la pena”, deia Sergio Bouzo. Molt a prop passava el Marc Royo, que anava amb la parella.