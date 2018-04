Quatre 'start-ups' aconsegueixen una inversió de 415.000 euros

L'interès dels professionals s'ha obtingut arran de la jornada d'inversió organitzada per Andorra Telecom per a promoure projectes d'emprenedoria

Quatre empreses presentades al Demo Day aconsegueixen inversió Una 'start up' durant la presentació del seu projecte el 20 de novembre passat Arxiu ANA

Actualitzada 16/04/2018 a les 13:56

Redacció Andorra la Vella

Quatre empreses emergents (start-ups) que es van presentar al Demo Day, una jornada d'inversió organitzada per Andorra Telecom el passat 20 de novembre, ja han obtingut recompensa. Aquestes propostes, tres d'elles del Niu, han obtingut finançament per part de diversos inversors per tal de poder desenvolupar-les. En total s'ha aconseguit concretar inversions per 415.000 euros, una injecció de capital que representa un important impuls a l'emprenedoria. Tot i això, les converses entre empresaris i emprenedors continuen obertes, pel que es podria acabar tancant alguna altra operació en les setmanes vinents, segons ha informat el responsable del Niu, Miquel Gouarré. Gouarré ha mostrat satisfacció pels resultats aconseguits perquè "demostren que el Demo Day és un format atractiu pels inversors i alhora posen en relleu la qualitat dels projectes del Niu".

La trobada va agrupar nou empreses de caràcter tecnològic que van donar-se a conèixer davant d'una cinquantena de professionals especialistes en finançament provinents d'entitats bancàries, 'family office', fons de capital de risc i 'business angels'. Tot i que en un principi les rondes de finançament només eren per a projectes incubats d'Andorra Telecom, els organitzadors han ampliat l'abast del Demo Day per permetre a altres start-ups donar-se a conèixer entre els inversors. El Niu té previst celebrar una nova ronda de finançament amb el mateix format en els propers mesos.