Rosa Gili qualifica de "fracàs" el treball de Descarrega amb la llei de funció pública

La consellera general del PS assegura que la mala gestió de la ministra ha dut a "la primera vaga general"

Actualitzada 16/04/2018 a les 19:36

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, ha criticat el text de la nova llei de la Funció Pública tramitada pel Govern després de mantenir una reunió amb els representants dels diferents sindicats dels treballadors de l'administració pública i els cossos especials. Gili ha destacat que el treball de Descarrega ha estat un "fracàs" i que ho ha fet d'una forma "poc seriosa i poc professional". La consellera general del PS ha lamentat que el text sigui tot el contrari de l'objectiu principal que era "millorar i valorar la funció pública en benefici de tota la ciutadania". Rosa Gili també ha declarat que amb aquest fet es demostra que gràcies a la mala gestió de Descarrega "hem tingut a Andorra la primera vaga general".

Per part del PS, la consellera general ha anunciat la voluntat de presentar una esmena a la totalitat al projecte legislatiu i d'incloure al programa electoral per a les properes eleccions generals la proposta d'una reforma de la llei que realment aposti per uns empleats públics "formats, eficients i motivats".