“Ningú s'ha postulat per liderar el nou projecte polític”

Carles Naudi assegura que la futura formació amb UL ha de defugir dels personalismes i afirma que ensenyaran les seves cartes en el moment que els sembli "Més oportú"

Després de deixar el grup parlamentari liberal a principi d’any, Carles Naudi viu els últims mesos de legislatura al Consell General com a conseller independent de la Massana. També afronta la possible creació d’una nova formació que pugui concórrer als comicis de l’any que ve.



En quin punt es troba la formació del nou partit amb UL?

Avui és molt prematur dir que hi haurà aquest nou partit. No es pot descartar cap escenari. Una cosa que és clara és que hi ha molt bona relació, i és cert que ens hem trobat i que hi ha un descontentament amb la política