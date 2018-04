Pinó confia en la viabilitat econòmica de la infraestructura amb els sistema d'aterratge instrumental i considera que les pistes podrien acollir avions de fins a setanta passatgers

els caps de setmana del mes de març Viatges Regina va tornar a programar vols comercials per connectar l’aeroport d’Andorra-la Seu amb ciutats com Madrid, Marsella o Palma de Mallorca. Diversos vols, però, van haver de ser desviats per la falta de GPS a l’aeroport i per les decisions de Twin Jet, la companyia que va operar els vols en un inici i que va acabar trencant relacions amb Regina. L’agència va acordar amb l’empresa d’aerotaxis TSA l’operatiu dels dar­rers vols del mes.



L’aeroport d’Andorra-la Seu pot funcionar correctament sense el sistema GPS?

Definitivament, no. És evident que aquest aeroport no pot