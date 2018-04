Un pres serbi demana no ser extradit al seu país per por de ser assassinat a la presó

Actualitzada 13/04/2018 a les 06:47

Un ciutadà serbi, condemnat al Principat pel robatori de la joieria l’Art d’Or d’Andorra la Vella, va demanar ahir al Tribunal Superior que no se l’extradeixi al seu país d’origen, on ha de complir una sentència de tres anys per tràfic de drogues. Corts va donar llum verd el febrer passat a la demanda d’extradició de les autoritats sèrbies i el jove, si el Superior no la revoca, serà enviat al seu país perquè ja ha complert la sentència pel robatori a la joieria. La defensa de l’home va demanar que es negui l’extradició en considerar que la droga que es va trobar al domicili del seu client (34 grams de marihuana i 1,56 d’heroïna) no era per vendre, sinó per consum propi. Però sobretot s’hi va negar perquè assegura que el sistema de presons serbi no garanteix la seguretat del jove, que tem que pugui ser assassinat.

El fiscal es va negar a la petició i va dir que cap comitè internacional recomana no extradir persones reclamades per Sèrbia pel seu sistema de presons.