Proposa “avantatges específics” per al turista i més busos i demana una reunió amb el cònsol

Els responsables de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) estan preocupats per les pernoctacions que té la parròquia de Sant Julià de Lòria, ja que és la que majoritàriament té les xifres d’ocupació més baixes durant tot l’any. Per posar-hi remei, han demanat una reunió amb el cònsol major, Josep Miquel Vila, per presentar-li el pla estratègic que estan desenvolupant i que buscaria augmentar la facilitat d’accés. Una possibilitat seria posar més autobusos o incloure altres “avantatges específics” per als turistes.

La directora de la patronal hotelera, Sarah-Jean Giménez, va destacar que el principal problema de la parròquia és la situació, ja