Petició d'absolució per a un home penat amb quatre anys per abusar d'una discapacitada

Actualitzada 13/04/2018 a les 06:57

Gerard del Castillo Andorra la Vella

La defensa d’un home resident de nacionalitat portuguesa condemnat a quatre anys de presó, dos dels quals ferms, per abusar sexualment d’una dona discapacitada, va demanar ahir al Tribunal Superior l’absolució del seu client. Ho va fer en considerar que la relació sexual que van mantenir a casa de la víctima va ser consentida per la jove i que les versions són contradictòries. I ho considera tot i que el condemnat sempre ha afirmat que no recorda res del que va passar una nit de novembre del 2010 després que la víctima el convidés a passar la nit al seu domicili perquè estava borratxo. En el relat a la vista celebrada a Corts el novembre de l’any passat, la jove va explicar que estant els dos al llit, el processat va intentar baixar-li les calces per penetrar-la i que ella s’hi va negar. Que immediatament es va posar de cara a la paret i que va ser en aquell moment que l’home li va baixar les mitges i les calces que portava i que després la va penetrar sense que donés el seu consentiment.

El defensor considera que el seu client desconeixia que la dona era discapacitada i que va donar per fer que no es va negar a mantenir la relació. Segons la sentència, la discapacitat de la víctima, que té dificultats per prendre decisions fermes quan es troba sota pressió, li va impedir explicitar més la negació a practicar sexe i que el processat es va aprofitar de la seva condició per abusar-ne sexualment.

La fiscalia es va mostrar contrària a l’absolució del condemnat i va recordar que coneixia, perquè no era el primer que coincidia amb la víctima, la situació de discapacitat de la noia. El ministeri públic no considera que hi hagi versions contradictòries dels fets. “La noia diu que es va negar i el condemnat que no recorda res. No hi ha dues versions”, va dir.