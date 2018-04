Ingenuïtat i sentit comú

Una vintena de persones amb síndrome de Down i autisme van participar ahir al taller organitzat per la reconeguda empresa barcelonina la Casa de Carlota, que està impulsant un espai al país. El seu fundador, Josep Maria Batalla, va explicar que van detectar talent “suficient” per obrir la casa, tot i afirmar que aniran pas a pas per mirar de fer realitat el projecte i que la seva intenció és no generar “falses expectatives”.

De moment, Batalla es va mostrar satisfet per com havia anat el taller a la seu social d’Andbank. La Casa de Carlota, que pretén crear un espai