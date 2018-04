El ministre destaca que l’acumulació de neu d’aquest hivern és “puntual”

El ministre de Turisme, Francesc Camp, va descartar la possibilitat que el Govern es replantegi l’activitat de ràfting. Segons Camp, el cabal d’aigua que hi haurà durant el mes d’agost “no garanteix” poder realitzar l’activitat, un fet que tant l’executiu com FEDA ja havien comentat amb anterioritat. En aquest sentit, el ministre de Turisme va declarar que “si tinguéssim un cabal d’aigua molt important es podria fer, però aquest any és una cosa puntual”, va dir amb referència a l’acumulació de neu i precipitacions que hi ha hagut aquest hivern.

Segons el ministre, “el que està passant no ho podem agafar