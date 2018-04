400 joves participen al 8è Fòrum Estudiants-Empresa

Empreses del país i entitats públiques han donat a conèixer la seva oferta laboral als joves andorrans

Actualitzada 13/04/2018 a les 14:09

El 8è Fòrum Estudiants-Empresa s'ha celebrat aquest matí a la sala Prat del Roure d'Escaldes, on les empreses del país i entitats públics han donat a conèixer l'oferta laboral als joves andorrans. Segons ha comentat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, han participat fins a 400 persones, entre estudiants de 4t d'ESO, batxillerat, formació professional i universitaris, i una cinquantena d'expositors. La ubicació enguany s'ha modificat per ampliar l'espai i poder celebrar fins a 9 xerrades de 15 minuts de durada cadascuna i tallers on els estudiants han après qüestions pràctiques com la confecció d'un CV o la realització d'una bona entrevista de feina. La conferència dels 'youtubers' que viuen a Andorrana, com The Grefg ha estat la que ha tingut més èxit d'afluència.

Andorran Banking ha tornat a estar present en aquesta nova edició del Fòrum Estudiant-Empresa i ha permès als estudiants conèixer les nombroses oportunitats de feina que el sector ofereix al Principat i els representants han aclarit els diversos dubtes de forma individualitzada.