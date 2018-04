Protocol per compartir dades amb la fiscalia portuguesa

A banda dels casos penals, Andorra i Lisboa col·laboraran en dret civil

La fiscalia andorrana i portuguesa van signar ahir un protocol per reforçar la seva col·laboració en els casos penals i civils. Això permetrà, per exemple, compartir informació per resoldre casos relacionats amb el pagament de pensions i demanar comissions rogatòries. Aquesta col·laboració s’afegeix a les que ja es van signar amb anterioritat amb França, Espanya i Itàlia.

El fiscal general, Alfons Alberca, va explicar que aquest acord de “bones pràctiques” permetrà no només conèixer les legislacions d’un país a un altre sinó també fer el seguiment de les comissions rogatòries. “No és només en el penal sinó que podria tenir tot