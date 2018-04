La campanya de turisme aposta per un creixement del 2% de visitants

L'estratègia de comunicació que han preparat per aquest estiu està enfocada en intentar allargar l'estada mitjana dels turistes

Actualitzada 12/04/2018 a les 14:02

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha assegurat que l'objectiu per aquest any és crèixer un 2,4% en visitants i espera que l'estada mitjana s'allargui una mica i arribi fins al 6% en pernoctacions. De fet, l'estratègia de comunicació que han preparat per aquest estiu va justament enfocada en intentar que la gent que vingui es quedi més dies a Andorra. Tenint en compte que en els últims anys s'ha registrat un creixement molt notable, Camps ha reconegut que "costarà augmentar el nombre total de turistes" i ha recordat que "ens situem entre un 6 i un 8% de mitjana de creixement anual en els darrers 6 anys". El ministre ha assenyalat que la intenció és "fer entendre a la gent que Andorra no només és neu i compres, sinó que és un país que té molta diversitat". A més, Camp també ha anunciat que el ritme de vendes al sector turista "va molt bé i amb un bon ritme". En aquest sentit, s'ha mostrat ambiciós i ha assegurat que "aconseguirem una bona cartellera de cantants i l'espectacle serà de primer nivell mundial".