Espot signa un protocol europeu per la defensa dels drets humans a Copenhague

El ministre de justícia participa també en unes conferències per enfortir el paper del Tribunal Europeu de Drets Humans als estats membres

Actualitzada 12/04/2018 a les 19:24

El ministre de justícia, Xavier Espot, ha signat avui a Copenhague un protocol europeu per salvaguardar els drets humans i les llibertats fonamentals. Aquest document permetrà, a partir de l'1 d'agost, als tribunals del país consultar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sobre alguna qüestió d'interpretació o d'aplicació dels drets recollits a la convenció europea de drets humans. Aquesta signatura s’emmarca en el procés de reforma del TEDH que es va iniciar l’any 2010, que té com a objectiu reforçar el paper del jutge nacional per tal d'evitar violacions de la Convenció.

D'una altra banda, Xavier Espot també participa en un cicle de conferències a Dinamarca, que té com a objectiu la creació d'una declaració conjunta dels estats membres del consell europeu per reafirmar el paper del TEDH i obligar els estats a aplicar la convenció i executar les sentències del tribunal, entre d'altres.