Govern incrementarà un 3,1% els ajuts a la ramaderia

El ministeri de medi ambient destinarà una partida d'uns 2,5 milions d'euros aquest any

Calvó anuncia un increment d'un 3,1% dels ajuts a la ramaderia Toni Martí a la 7a Fira Concurs de mascles de la raça bruna d'Andorra SFGA

Actualitzada 12/04/2018 a les 18:01

Redacció Andorra la Vella

La ministra de medi ambient, Sílvia Calvó, ha anunciat avui un increment d'un 3,1% dels ajuts a la ramaderia, amb una partida total d'uns 2,5 milions d'euros, en el discurs inaugural de la setena fira concurs de mascles de la raça bruna d'Andorra, que s'ha celebrat a la Borda Mateu de la capital. Per una altra banda, Calvó ha definit de "bona" la participació al concurs i la subhasta d'aquest any. El cap de govern, Toni Martí, també ha participat en l'acte, on ha donat la benvinguda a tots els ramaders durant el tradicional esmorzar.

Respecte al concurs, hi ha hagut sis participants, el guanyador en la secció d'anolls ha estat Menairó d'Everest i a la secció de braus el primer premi ha estat per a l'animal 668 d'Oscar Coma. D'una altra banda, en aquesta edició de la fira s'han subhastat un total de sis animals, tots ells han estat adquirits per ser utilitzats com a reproductors, amb imports que oscil·laven entre els 2.100 euros i els 3.500.