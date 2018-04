“Busquem inversió que també ajudi socialment”

Un nou corrent busca que al rendiment l'acompanyi un vessant social i sostenible

El corrent de moda en el món dels actius és la ISR (inversió socialment sostenible) que busca inversors compromesos que a més de rendibilitat tinguin la certesa que el capital s’utilitza en projectes de caire social o ecològic en l’àmbit internacional.



Acaben de presentar un producte d’inversió anomenat Return&Conscience que està dins de la línia de les ISR. Posi un exemple de quins són aquests projectes de sostenibilitat social on va el capital.

Cal tenir en compte que en aquest producte d’inversió hi ha una part de renda fixa i una de variable. Si parlem de la fixa, per exemple, un tipus