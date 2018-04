Toni Martí assegura que el reconeixement d’un estatus per a la capital no és una “prioritat”

Els comuns de la capital i de Sant Julià de Lòria van votar dimarts en contra de la nova distribució de les transferències. Malgrat que després de la reunió de cònsols de Canillo es va dir que l’entesa havia estat “unànime”, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va negar-ho ahir i va manifestar que no veu amb bons ulls el repartiment equitatiu dels 4,4 milions d’euros que van ser invalidats pel Tribunal Constitucional.

“Unànime no ho és, sempre he dit que el comú d’Andorra la Vella ha manifestat que no està d’acord en el tema de transferències i que