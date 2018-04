Proposta perquè els donants d'òrgans cobrin la totalitat del sou mentre estiguin de baixa

Actualitzada 11/04/2018 a les 06:49

Enric Revuelta Andorra la Vella

Els consellers generals d’Unió Laurediana (UL) i els independents de la Massana, que ara formen part del grup mixt, han presentat una proposició de modificació de la Llei de la CASS perquè els donants d’òrgans cobrin la totalitat del sou mentre estiguin de baixa. La consellera general d’UL, Carine Montaner, va explicar que la mesura és vista amb bons ulls per tots els consellers generals i pel Govern i es mostra confiada que s’aprovarà.

Actualment, la CASS cobreix el període de baixa després d’una donació d’òrgans, però no al 100%. Montaner, que va dir que actualment hi ha sis persones que estan pendents de rebre un trasplantament, va afegir que aquesta proposta pretén “incentivar les donacions”. “Estem donant qualitat de vida”, va dir la consellera general d’UL, que va recordar que la mesura també permetrà que les famílies mantinguin els recursos econòmics, ja que hi ha situacions en què els parents són els mateixos donants del pacient.

Montaner va afegir que gràcies als trasplanaments, la CASS s’estalvia molts diners en altres tractaments que, a més, acostumen a ser més agressius. La modificació de la llei només consistiria a canviar un total de tres paràgrafs i, per tant, la consellera espera que es pugui aprovar amb celeritat. La proposta ha estat admesa per Sindicatura i ara el Govern té un màxim de 15 dies per tal de presentar al·legacions. Si l’executiu l’avala, ja es podrà votar al ple del Consell General.

Pel que fa a la llei de donants d’òrgans en la qual treballa l’Executiu, Carine Montaner admet que la redacció d’aquest text per part del Govern és una tasca “feixuga” i que necessita més temps que la proposta que ara ha presentat per modificar la Llei de la CASS.