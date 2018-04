Pas alternatiu a la C-14 a Organyà per un despreniment de terra

La forta pluja de les últimes hores provoca la caiguda de terra i roques a diverses carreteres de l'Alt Urgell

C. Sans Organyà

La plutja caiguda avui ha provocat un despreniment de terra en la carretera C-14, a Organyà. Els operaris de la Red de Conservación de Carreteras del Estado han estat els encarregats de retirar les roques i la terra, que ha afectat un dels dos carrils de circulació. Per l'esllavissada s'ha hagut de regular el trànsit i donar pas alternatiu des del matí, fins a primera hora de la tarda.

La pluja també ha ocasionat un despreniment de roques en la carretera L-401, en direcció a Alinyà, al kilòmetre 3,5. En aquest cas també ha estat necessari crear un pas alternatiu mentre han durat les tasques de neteja de la carretera secundària. La situació ha quedat normalitzada a la tarda.

Una imatge habitual en períodes de fortes pluges és la que s'ha pogut observar al riu Segre, al seu pas per la capital de l'Alt Urgell. Una part del riu s'ha tenyit de color vermellós, provocat per la desembocadura del riu de la Color, que naix en una zona on la terra és vermellosa i que desemboca per la banda dreta del Segre, just en la zona del pont de la Palanca, a la Seu d'Urgell. La diferència en la tonalitat de l'aigua s'ha fet evident uns metres més avall del riu, en la zona del Mesclant de les Aigües, punt d'unió entre el riu Segre i el Valira.

