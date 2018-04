Martí confia tenir el suport dels consellers d'UL, els independents de la Massana i Bonet per a la nova llei de transferències

El consell de ministres ha aprovat avui la modificació del text per adaptar-la a la sentència del Constitucional

Actualitzada 11/04/2018 a les 20:16

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha aprovat avui la modificació del projecte de la llei de transferències als comuns que entrarà demà a tràmit parlamentari i que reparteix a parts iguals les partides econòmiques que el Tribunal Constitucional va tombar i que Toni Martí espera tirar endavant amb el vot dels consellers d'Unió Laurediana, els independents de la Massana i de Sílvia Bonet. El cap de Govern ha presentat les modificacions del text i ha subratllat que s'han fet respectant l'equilibri que es va acordar amb els comuns i amb els grups parlamentaris. Per tant, dels 55 milions d'euros previstos del total de transferència als comuns, la sentència afecta als 4,4 milions. Un import que es repartirà a parts iguals entre les set corporacions. El cap de Govern espera que la llei s'aprovi ràpidament al Consell, tenint en compte que "els canvis no són tants, ja que només s'han modificat cinc articles i la resta de la llei ja s'ha rebatut".

En referència a les demandes de la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, sobre el reconeixement econòmic de la capitalitat, Martí ha assenyalat que aquesta qüestió "no és una de les prioritats per part de Govern". En aquest sentit, Marsol ha respost aquesta tarda al cap de Govern afirmant que "per al comú d'Andorra la Vella la llei de capitalitat sí que és prioritària" i s'ha mostrat decebuda, ja que ha dit que "confiava que Govern tingués en compte aquesta recomanació perquè entenem que Andorra la Vella dóna molts serveis de caire nacional". La cònsol major també ha reconegut el desacord per part del comú de la capital sobre el tema de les transferències, ja que no comparteixen la forma en què es divideixen i ha demanat els consellers que quan entri la llei "s'ho tornin a pensar".