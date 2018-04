Govern convoca tretze places d'agent de policia

L'executiu també ha adjudicat una partida de 850.000 euros pel programa Engega i 4.400.000 per renovar la pavimentació de carreteres

Actualitzada 11/04/2018 a les 20:12

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha aprovat avui una nova convocatòria per a tretze agents de policia i així cobrir les tres places vacants que s'han generat per la baixa dels seus titulars i deu més de nova creació, segons ha informat el ministre Jordi Cinca en la compareixença posterior a la reunió del consell de ministres. Cinca ha assenyalat que aquest nou edicte respon a la demanda del departament de policia de "disposar de personal suficient per assegurar el bon funcionament", aquests tretze nous agents se sumen als trenta-tres contractats durant l'any passat.

El Govern també ha aprovat avui la convocatòria per al programa Engega 2018, dotat amb una partida de 850.000 euros, per al foment de la mobilitat elèctrica i per a la millora de l'eficiència energètica. En aquesta tercera convocatòria, s'han incrementat els ajuts a la compra de furgonetes elèctriques fins als 10.000 euros i fins als 1.250 per la renovació d'aquestes, per la resta de vehicles elèctrics l'executiu manté els paràmetres de l'edició anterior. Respecte al desballestament, es preveu un ajut de 750 euros per als turismes i 1.250 euros per a furgonetes.

Jordi Cinca ha anunciat també la licitació de les obres de pavimentació i reforç de les calçades de les carreteres generals i secundàries, amb una partida de 4.400.000 euros. L'executiu també ha sol·licitat als comuns els carrers que consideren que han de tenir un tractament a càrrec de l'administració general en aquesta campanya. L'edicte té caràcter d'urgència i s'ha posat com a data límit el 3 de maig, perquè les empreses nacionals interessades pressentin les ofertes.