Espot diu que si és necessari es reforçarà la Batllia

Actualitzada 11/04/2018 a les 06:57

Dolors Moreno Andorra la Vella

El ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, va rebre ahir amb sorpresa la queixa dels advocats pel retard important que estarien ocasionant a la jurisdicció administrativa els recursos contra l’AREB, que tenen prioritat sobre la resta, i la demanda de més mitjans per fer front al col·lapse. “És la primera vegada que tenim coneixement d’aquest neguit”, va asseverar, afegint que havia contactat amb el Consell Superior de la Justícia i que des de l’ens tampoc eren coneixedors de la preocupació. No obstant això, va assegurar que “verificarem” si la situació és la relatada per la degana del Col·legi d’Advocats i que si es constata que hi ha un problema es posarà solució. “Si cal un reforç el posarem com hem fet cada cop que hi ha hagut una necessitat”, va manifestar. Va insistir, però, que fins a la data no havien tingut constància d’una situació de dificultat com sí que havien estat coneixedors dels problemes pel volum de casos a la secció especialitzada o que “a la instrucció ordinària també anaven una mica apurats o fins i tot a la jurisdicció civil”.

El que sí que va descartar és una eventual modificació a la Llei de reestructuració d’entitats bancàries feta, va recordar, a semblança de la directiva europea. Va indicar que s’ha de protegir la seguretat jurídica.