Equipaments obligatoris a partir del Port d'Envalira i restriccions a França

L'accés a França a la RN22 ha quedat restringit des de les sis del matí als camions de més de 19 tones per la neu

Actualitzada 11/04/2018 a les 14:02

Redacció Andorra la Vella

El temporal de neu que afecta el país des d'ahir a la nit ha obligat a restringir des de les sis del matí l'accés a França a la RN22 als camions de més de 19 tones. A més, en aquests moments també són necessaris els equipaments a la CG2 a partir del Port d'Envaliral i a la RN22 per accedir a França. Des de les dues del migdia està tallat la Carretera Montaup i La Coma de Ransol per risc d'allaus. Segons ha informat mobilitat, de moment no hi ha previsió d'obertura. A la resta de la xarxa viària del Principat la circulació és força fluida.