Els acusats demanen també que no continuïn en la vista els socis minoritaris i els preferentistes

La majoria dels 25 processats pel cas BPA recorren al Tribunal Constitucional contra la decisió del Tribunal de Corts de permetre que el Govern estigui present al judici com a acusació particular i que tant els socis minoritaris com els clients que havien comprat accions preferents estiguin personats com a actors civils. El termini per presentar el recurs acaba avui i les defenses ja el tenien enllestit ahir, segons fonts properes al cas. Només un dels processats ha preferit no presentar el recurs. Cal recordar que aquesta acció ja va ser feta amb un incident de nul·litat davant el mateix